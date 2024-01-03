Экс-генерал СБУ Андрей Наумов вышел на свободу из сербской тюрьмы

Бывший чиновник СБУ вышел из сербской тюрьмы в начале декабря, но из-за рассмотрения апелляции на приговор у него изъяли документы и запретили покидать территорию страны.

"Ему пока не позволено покидать страну и [конкретное] место, пока не завершится процесс апелляции", — сообщили в суде Сербской службе Би-би-си.

Адвокаты Наумова подали жалобу на решение о запрете на выезд из Сербии, аргументируя это угрозой жизни клиента, однако суд ее не удовлетворил.

"Применение такой меры (запрет на выезд из Сербии — Би-би-си) излишне, особенно учитывая, что он уже отбыл полный срок наказания", — заявил Би-би-си адвокат Наумова Александр Овчинников.

Кроме того, по его словам, в рамках рассмотрения дела об экстрадиции суд установил наличие реальной угрозы жизни для Наумова: сам он заявлял об опасностях, связанных с пребыванием в Сербии.