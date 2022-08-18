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Эксперты ожидали, что во втором квартале ВВП еврозоны увеличится на 0,7%. В начале года был зафиксирован рост лишь на уровне 0,5%.
Экономика в еврозоне выросла во втором квартале лишь на 0,6%
© DELFI / Josvydas Elinskas

Экономика в странах еврозоны во втором квартале выросла не столь значительно, как ожидалось. Совокупный ВВП за период с апреля по июнь текущего года увеличился по сравнению с первым кварталом лишь на 0,6%, а не на 0,7%, как предполагалось ранее, сообщило европейские статистическое ведомство Eurostat в среду, 17 августа.

В начале года рост экономики в еврозоне был зафиксирован лишь на уровне 0,5%. В годовом исчислении экономика в регионе выросла на 3,9, а не на 4%, как прогнозировалось ранее.

Эксперты констатируют, что на экономике еврозоны негативно сказывается высокий уровень инфляции, вызванный энергетическим кризисом на фоне войны России в Украине. В текущем году эксперты ожидают роста экономики в еврозоне лишь на уровне 2,6%.

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Deutsche Welle
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