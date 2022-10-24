Экоактивисты устроили акцию в Лондоне: "угостили" тортом восковую фигуру британского короля в музее мадам Тюссо

В ролике двое активистов, 20-летняя Эйлид Макфадден из Глазго и 29-летний декоратор Том Джонсон из Сандерленда, подобрались к группе восковых скульптур, изображающих британскую королевскую семью, и один за другим бросили два шоколадных торта в лицо статуе Карла III.
— Требование простое: всего лишь прекратите добывать нефть и газ. Это легче легкого (в оригинале — идиома «It's a piece of cake», дословно переводится как "Это кусок торта". — Прим. ред.), — заявили они.
Скульптуры остальных представителей династии — жены монарха Камиллы, его сына Уильяма и невестки Кейт — активисты пощадили.
Это не первое произведение искусства, подвергшееся атаке экоактивистов. Напомним, ранее они облили супом картину Ван Гога «Подсолнухи» в лондонской Национальной галерее, обляпали картофельным пюре работу Клода Моне "Стога сена" в музее Потсдама, покрыли напечатанной иллюстрацией картину Джона Констебла "Телега для сена" и "приклеились" к копии "Тайной вечери" Леонардо да Винчи.
Активисты Just Stop Oil выступают с требованием к правительству Великобритании о немедленном прекращении выдачи новых лицензий на разработку и добычу нефти и газа. Группа была создана в феврале текущего года и уже отметилась такими акциями, как срыв 75-й церемонии вручения кинопремии Британской киноакадемии (BAFTA) и попытка срыва футбольного матча на стадионе в Лондоне.
Также они блокировали 10 важнейших нефтяных объектов Англии и заправочные станции в центре Лондона. Акции сопровождались актами вандализма. В течение последних недель группа устраивала сидячие акции протеста на дорогах вокруг центра Лондона.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
После интервью Поцюса Delfi - комментарий МВД: руководитель публиковал ложный распорядок дня и лгал о своих встречах
Министерство внутренних дел (МВД) отвергает обвинения...
Наличие направления врача не означает, что пациент получит бесплатную услугу
Жители знают, что если у них есть обязательное...
На этой неделе Литва переходит на зимнее время
В Литве в конце этой недели стрелки часов переведут на...
Кухня белорусского эмигранта в Литве: "В Беларуси может пойти не так все, что угодно, а здесь я делаю свое дело"
Как принять решение переехать в Вильнюс и уже через...
Покинувший пост главы СОБ Поцюс: когда был поднят вопрос беспорядков, министр ответила – я тебе уничтожу
Покинувший пост главы Службы общественной...