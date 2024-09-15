Экипаж космической миссии Polaris Dawn возвратился на Землю

11 сентября было объявлено, что миссия Polaris Dawn установила рекорд, поднявшись на высоту 1400 км по околоземной орбите. Предыдущий рекорд апогея орбиты - 1373 км - принадлежал пилотируемому кораблю Gemini-11 и держался с 1966 года (дальше от Земли люди летали лишь во время лунных экспедиций). Polaris Dawn также стала самой дальней миссией с момента последнего полета Apollo в 1972 году и самым дальним путешествием в космос, совершенным женщиной.