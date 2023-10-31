Экипаж корабля "Шэньчжоу-16" успешно приземлился в пустыне Гоби

Посадочный модуль приземлился в пустыне Гоби в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая, в 08:11 по местному времени (03:11 мск).

На Землю вернулись космонавты Цзин Хайпэн (командир корабля), Гуй Хайчао и Чжу Янчжу. Они прибыли на станцию "Тяньгун" в мае этого года и проработали на ней пять месяцев.