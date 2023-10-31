Экипаж корабля "Шэньчжоу-16" успешно приземлился в пустыне Гоби

 
Радио Свобода
ФОТО: Li Gang/Xinhua via ZUMA Press)/Scanpix
Китайский пилотируемый корабль "Шэньчжоу-16" с экипажем из трех космонавтов во вторник успешно приземлился после отстыковки от национальной орбитальной станции "Тяньгун". Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на трансляцию Центрального телевидения КНР (CCTV).

Посадочный модуль приземлился в пустыне Гоби в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая, в 08:11 по местному времени (03:11 мск).

На Землю вернулись космонавты Цзин Хайпэн (командир корабля), Гуй Хайчао и Чжу Янчжу. Они прибыли на станцию "Тяньгун" в мае этого года и проработали на ней пять месяцев.

На китайской орбитальной станции продолжает работать экипаж миссии "Шэньчжоу-17", который состоит из трёх человек. Они прибыли на станцию 26 октября. Продолжительность их полёта, как планирует китайское космическое агентство, должна составить пять месяцев.

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