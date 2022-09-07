"Такая страна, как Россия, ведущая агрессивную войну, не должна иметь права на упрощенный визовый режим, пока она продолжает проводить деструктивную внешнюю политику и военную агрессию в отношении Украины, демонстрируя полное пренебрежение к международному порядку, основанному на правилах", - подчеркнули в Брюсселе.

"Приостановка является ответом на возросшие риски и угрозы интересам безопасности ЕС и национальной безопасности государств-членов в результате военной агрессии России против Украины", - констатировали там. Граждане РФ больше не будут пользоваться привилегированным доступом в ЕС и столкнутся с более длительным, дорогим и сложным процессом получения виз, предупредили в Еврокомиссии.

Суть ужесточений

Так, сумма визового сбора для всех заявителей увеличится с 35 до 80 евро. С 10 до 15 дней возрастет стандартный срок принятия решения консульствами по заявлениям на получение виз. Он может достигать 45 дней в отдельных случаях, когда требуются дополнительные проверки.

Заявители больше не будут автоматически иметь беспрепятственный доступ к визам, действительным для многократного въезда в Шенгенскую зону.

При подаче заявлений россияне должны будут предоставить полный перечень документов, они больше не смогут воспользоваться сокращенным списком, который предусмотрен упрощенным режимом.

Еврокомиссия также предложила странам Евросоюза не признавать российские паспорта, выданные в оккупированных Россией регионах Украины, которые Москва пытается аннексировать. "Россияне не должны иметь легкого доступа в Европейский Союз, а поездка в ЕС в качестве туриста не является правом человека", - заявила еврокомиссар по внутренним делам Ильва Юханссон.

"Сегодняшнее предложение демонстрирует сильную и единую реакцию ЕС. В ближайшее время мы примем дополнительные руководящие принципы для обеспечения усиленного контроля при получении виз и пересечении границ российскими гражданами", - пообещала Юханссон.

Новый режим может начать действовать с 12 сентября

Еврокомиссар выразила надежду на то, что постоянные представители стран Евросоюза (COREPER) утвердят отмену упрощенного визового режима на заседании 7 сентября. "Надеюсь, что Совет ЕС быстро, уже на этой неделе, одобрит предложение, тем самым уже с понедельника (12 сентября. - Ред.) в отношении России будет действовать обычный визовый режим", - подчеркнула Юханссон.

ЕС останется открытым для журналистов, диссидентов и представителей гражданского общества РФ

Европейский Союз "останется открытым для некоторых категорий российских заявителей на визу, путешествующих по жизненно важным целям, включая, в частности, членов семей граждан ЕС, журналистов, диссидентов и представителей гражданского общества", пообещали в Еврокомиссии.

На минувшей неделе главы МИД стран ЕС на неформальной встрече в Праге договорились о предстоящей приостановке действия соглашения 2007 года между Евросоюзом и Россией об упрощении визового режима, не вводя прямой запрет на поездки, но попросив Брюссель разработать новые правила.