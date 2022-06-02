ЕК: Хорватия отвечает всем критериям для вступления в еврозону в 2023 году

Переход Хорватии с национальной валюты на евро состоится менее, чем через десятилетие после вступления страны в Евросоюз. Хорватия стала членом Европейского союза 1 июля 2013 года.
"Сегодня Хорватия сделала большой шаг для введения у себя нашей общей валюты", - отметила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.
Предложение ЕК еще предстоит утвердить Европарламенту и 27 странам-участницам. Окончательное решение будет принято в июле.
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