Эйфелева башня проржавела, ей нужен капитальный ремонт

Как пишет портал "Радио Свобода", согласно секретным отчетам, которые получил журнал, трещины и ржавчина на Эйфелевой башне были обнаружены еще в 2014 году. В 2016 году на башне зафиксировали 884 повреждения, в том числе 68, "представляющие риск для долговечности конструкции".

"Если бы [инженер-строитель башни] Гюстав Эйфель посетил это место, у него случился бы сердечный приступ", — сказал журналу менеджер башни, пожелавший остаться анонимным.

Сейчас башню перекрашивают уже в двадцатый раз в рамках подготовки к летним Олимпийским играм в 2024 году, которые пройдут в Париже. Стоимость косметического ремонта памятника составляет 60 миллионов евро. Предполагалось, что краска на трети башни будет зачищена, после чего на нее нанесут два новых слоя. Однако приостановка работ из-за пандемии COVID-19 и наличие свинца в старой краске привели к тому, что краска будет полностью снята только на 5% памятника.

Эксперты, опрошенные журналом, считают, что старую краску с башни следует убрать полностью и только затем перекрасить, а наложение новой краски поверх старой лишь усугубляет коррозию. Однако компания, управляющая башней и принадлежащая на 99% мэрии Парижа, не хочет закрывать памятник на длительный период из-за потери доходов от туризма.