Египет против создания коридоров для беженцев из Газы

По сведениям американского телеканала NBC, c этой целью администрация президента США Джо Байдена пытается согласовать эвакуацию мирного населения из сектора Газа через южный коридор в Египет. Единственным пограничным переходом из сектора Газа в Египет является Рафах. Все остальные ведут в Израиль. После нападения ХАМАС на Израиль все пограничные КПП были закрыты. В секторе Газа проживают около 2,2 млн человек.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан ранее заявил, что с Израилем и Египтом продолжаются консультации о вывозе из сектора Газа гражданских лиц, страдающих от ударов израильской авиации, начавшихся в ответ на вторжение боевиков ХАМАС в Израиль.

Власти Египта на фоне резкого обострения палестино-израильского конфликта, вызванного масштабным вторжением боевиков ХАМАС в Израиль , отвергли идею о создании безопасных коридоров для беженцев из сектора Газа. В Каире объяснили это тем, что Египет желает защитить "право палестинцев отстаивать свое дело и свою землю", сообщило вечером в среду, 11 октября, агентство Reuters со ссылкой на источники, близкие к переговорам между Египтом и США .

К переговорам подключился госсекретарь США Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен перед отлетом в Израиль вечером 11 октября заявил, что переговоры с Египтом об эвакуации гражданского населения Газы идут трудно.

"Переговоры продолжаются. Я не могу вдаваться в подробности. Некоторые из них по понятным причинам весьма сложные. Мы добросовестно хотим, и, я уверен, Израиль тоже добросовестно желает избавить мирное население от ущерба. Но Израиль должен принять меры, чтобы защитить себя, чтобы гарантировать, что то, что произошло, больше не случится", - сказал Блинкен.

В секторе Газа и Израиле растет число жертв

По данным палестинских властей, в секторе Газа с начала нового вооруженного конфликта между ХАМАС и Израилем погибли уже 1,2 тыс. человек, еще около 5,6 тыс. ранены. Только за минувшую ночь в результате авиаударов со стороны Израиля погиб 51 палестинец, еще 281 человек ранен.