Египет собирается потребовать компенсировать расходы на спасательную операцию, в которой участвовали 800 человек, а также расходы, связанные с остановкой движения по каналу и потерянными транзитными сборами за неделю.
”Мы запросим приличную сумму. Мы спасли судно без каких-либо серьезных повреждений или потерь”, — сказал Усама Рабиа, чьи слова приводит CNBC. Рабиа не уточнил, кто должен выплатить компенсацию, но отметил, что в прошлом у властей канала и судовладельцев были хорошие отношения.
Усама Рабиа добавил, что, если сумма компенсации будет согласована, то контейнеровоз ”Эвер Гивен”, который сейчас находится в одном из озер канала, сможет без проблем продолжить движение. Если же дело дойдет до суда, то ”Эвер Гивен” и его груз стоимостью 3,5 миллиарда долларов не смогут покинуть Египет.
Судоходство по Суэцкому каналу прекратилось 23 марта после того, как проходивший канал контейнеровоз ”Эвер Гивен” сел на мель. 29 марта судно удалось снять с мели, удалив из-под днища контейнеровоза около 30 тысяч кубометров песка. После этого движение по каналу возобновилось.
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