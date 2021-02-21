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После двух доз вакцины BioNTech/Pfizer риск тяжелого протекания COVID-19 снижается на 95,8 процента, сообщило министерство здравоохранения Израиля.
Эффективность вакцины BioNTech/Pfizer после двух доз - 95,8 процента
© Shutterstock

В 98% случаев вакцинация предотвращает появление высокой температуры и проблем с дыханием, а в 98,9% снижает вероятность попадания пациента в больницу и его гибель от инфекции. Таковы данные проведенных по всей стране наблюдений в ходе кампании по вакцинации населения.

Власти Израиля, население которого составляет 9,3 млн человек, рассчитывают, что через две недели от вируса SARS-CoV-2 будет привито 95 процентов граждан старше 50 лет.

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Deutsche Welle
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