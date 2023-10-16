Едут в том числе и через Беларусь: Россия согласилась вернуть четверых украинских детей, незаконно вывезенных в самом начале вторжения

Двое детей уже вернулись к родным, а двое других, как ожидается, воссоединятся со своими семьями в ближайшие дни, рассказал изданию катарский правительственный чиновник на условиях анонимности.
Переговоры по их возвращению длились несколько месяцев. Украинские дети прошли через посольство Катара в Москве, их путь домой шел разными маршрутами. Одни отправились (или отправятся) из России в Украину через Эстонию, Латвию, Литву и Польшу, другие — через Беларусь.
По словам чиновника, при этом использовалось несколько видов транспорта, в том числе дипломатический конвой, поезд и частный чартерный самолет через Катар.
Издание пишет, что среди этих детей — двухлетний ребенок из Житомирской области. Когда началась война, ему было всего 6 месяцев и он находился в больнице. Подробности того, как и когда ребенок был передан под опеку России, неясны. Сейчас он уже воссоединился со своей матерью, и, как ожидается, на этой неделе они отправятся в Украину.
Домой также возвращается семилетний мальчик, находившийся в детском доме в России. За ним уже приехала бабушка. Известно, что мать мальчика была арестована и сейчас находится под стражей в РФ, однако неясно, когда и за что ее задержали.
Еще один ребенок — 9-летний мальчик, который жил со своими бабушкой и дедушкой в Херсонской области, когда Россия вторглась и оккупировала этот район. Ожидается, что он вернется в Украину в среду.
Также в среду со своими родными воссоединится 17-летняя девушка, чья семья не смогла приехать в Россию, чтобы забрать ее.
В Катаре отмечают, что "если все пройдет гладко, это может открыть путь для возвращений других детей".
Вместе с тем чиновник отмечает, что украинский список содержит имена тысяч вывезенных детей, в то время как в российском — лишь сотни имен. Это несоответствие, по его словам, может затруднить поиск и возвращение всех детей, разыскиваемых Украиной.
Напомним, в мае 2022 года Путин подписал указ, облегчающий российским семьям усыновление украинских детей, вывезенных из зоны боевых действий.
Насильственная депортация детей считается военным преступлением.
17 марта 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал международные ордера на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Указано, что они, предположительно, несут ответственность за военное преступление — незаконную депортацию детей и их незаконное перемещение с оккупированных территорий Украины на территорию Российской Федерации.
ПАСЕ 27 апреля этого года приняла резолюцию, в которой признала насильственную депортацию украинских детей в Россию геноцидом, а Александра Лукашенко и правительство Беларуси — причастными к нему.