Едут в том числе и через Беларусь: Россия согласилась вернуть четверых украинских детей, незаконно вывезенных в самом начале вторжения

Двое детей уже вернулись к родным, а двое других, как ожидается, воссоединятся со своими семьями в ближайшие дни, рассказал изданию катарский правительственный чиновник на условиях анонимности.

Переговоры по их возвращению длились несколько месяцев. Украинские дети прошли через посольство Катара в Москве, их путь домой шел разными маршрутами. Одни отправились (или отправятся) из России в Украину через Эстонию, Латвию, Литву и Польшу, другие — через Беларусь.

По словам чиновника, при этом использовалось несколько видов транспорта, в том числе дипломатический конвой, поезд и частный чартерный самолет через Катар.

Издание пишет, что среди этих детей — двухлетний ребенок из Житомирской области. Когда началась война, ему было всего 6 месяцев и он находился в больнице. Подробности того, как и когда ребенок был передан под опеку России, неясны. Сейчас он уже воссоединился со своей матерью, и, как ожидается, на этой неделе они отправятся в Украину.