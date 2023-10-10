Единственный контрольно-пропускной пункт между Газой и Египтом разрушен

 
bbcrussian.com
Neramumai Gazos ruože
Neramumai Gazos ruože
ФОТО: Vida Press

Как сообщил во вторник представитель палестинского министерства внутренних дел Эйяд аль-Бозом, израильтяне нанесли удар по единственному пограничному переходу между сектором Газа и Египтом.

Израильские военные самолеты нанесли удар по КПП «Рафах», а руководство КПП с египетской стороны предложило работающим на нем людям «немедленно эвакуироваться из-за угрозы ударов по КПП», сказал аль-Бозом.

Армия обороны Израиля заявила, что в районе «Рафаха» был пробит подземный тоннель для контрабанды оружия и оборудования, который и подвергся обстрелу. Неясно, где именно был нанесен удар. Удар по КПП в заявлении ЦАХАЛ не упоминается.

ЦАХАЛ призвал мирных жителей Газы немедленно покинуть жилые кварталы в целях безопасности.

Утром вторника Израиль рекомендовал жителям Газы покинуть сектор через КПП «Рафах», однако вскоре после этого сообщил, что сегодня пункт не работает.

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