Единственный контрольно-пропускной пункт между Газой и Египтом разрушен

Израильские военные самолеты нанесли удар по КПП «Рафах», а руководство КПП с египетской стороны предложило работающим на нем людям «немедленно эвакуироваться из-за угрозы ударов по КПП», сказал аль-Бозом.

Армия обороны Израиля заявила, что в районе «Рафаха» был пробит подземный тоннель для контрабанды оружия и оборудования, который и подвергся обстрелу. Неясно, где именно был нанесен удар. Удар по КПП в заявлении ЦАХАЛ не упоминается.

ЦАХАЛ призвал мирных жителей Газы немедленно покинуть жилые кварталы в целях безопасности.