ЕЦБ принял решение повысить ключевую ставку на 50 базисных пунктов

Европейский центральный банк (ЕЦБ) в четверг, 21 июля, повысил ключевую ставку на 50 базисных пунктов. Такое решение было принято на заседании совета регулятора. Таким образом, процентная ставка по основным операциям рефинансирования и процентные ставки по маржинальной кредитной линии и депозитной линии будут увеличены до 0,50%, 0,75% и 0,00% соответственно с 27 июля.

Повышение, ставшее первым с 2011 года, основано на обновленной оценке инфляционных рисков Советом управляющих, указали в ЕЦБ. Решение будет способствовать возвращению инфляции к целевому показателю в 2 процента в среднесрочной перспективе.

Банк не исключает новых повышений ключевой ставки. Ее дальнейшие изменения будут рассматриваться на будущих заседаниях Совета управляющих.