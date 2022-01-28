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Европейский Центробанк (ЕЦБ) предупредил финансовые организации Европы с большим участием в России о необходимости подготовиться к возможному введению международных санкций в случае вторжения России в Украину, сообщила в четверг, 27 января, лондонская газета The Financial Times (FT) со ссылкой на информированные источники.
Europos Centrinis Bankas
Europos Centrinis Bankas
© Reuters / Scanpix

По словам собеседников издания, регулятор запросил у банков сведения о том, как они могут отреагировать на санкции против России, в том числе на отключение российских кредитных учреждений от системы межбанковских переводов SWIFT. ЕЦБ, отметили источники, желает удостовериться в том, что европейские банки смогут соблюдать любой санкционный режим и будут в состоянии быстро прекратить отношения с теми клиентами, которые будут внесены в черный список.

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По данным FT, ЕЦБ запросил информацию у целого ряда банков со значительным финансовым участием в России и Украине, в том числе у немецкого Deutsche Bank, нидерландского ING, американского Citi, французского Sociеtе Gеnеrale, австрийского Raiffeisen и итальянского UniCredit.

Риски финансового участия


По сведениям Банка международных расчетов, международные банки, включая их российских "дочек", располагают финансовыми обязательствами базирующихся в РФ компаний на общую сумму в 121 млрд долларов, а российские компании имеют в международных банках вклады на общую сумму в 128 млрд долларов. Наибольшие риски угрожают французскому Societe Generale с финансовым участием в России в объеме 2,6 млрд долларов.

На фоне стягивания российских войск к границе с Украиной США и Евросоюз пригрозили России беспрецедентными по масштабу санкциями на случай вторжения российских войск на украинскую территорию. Одной из наиболее радикальных штрафных мер может стать отключение России от Swift, но западные эксперты и политики предупреждают, что это может негативно отразиться и на западных странах.

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Deutsche Welle
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