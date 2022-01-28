По словам собеседников издания, регулятор запросил у банков сведения о том, как они могут отреагировать на санкции против России, в том числе на отключение российских кредитных учреждений от системы межбанковских переводов SWIFT. ЕЦБ, отметили источники, желает удостовериться в том, что европейские банки смогут соблюдать любой санкционный режим и будут в состоянии быстро прекратить отношения с теми клиентами, которые будут внесены в черный список.
По данным FT, ЕЦБ запросил информацию у целого ряда банков со значительным финансовым участием в России и Украине, в том числе у немецкого Deutsche Bank, нидерландского ING, американского Citi, французского Sociеtе Gеnеrale, австрийского Raiffeisen и итальянского UniCredit.
Риски финансового участия
По сведениям Банка международных расчетов, международные банки, включая их российских "дочек", располагают финансовыми обязательствами базирующихся в РФ компаний на общую сумму в 121 млрд долларов, а российские компании имеют в международных банках вклады на общую сумму в 128 млрд долларов. Наибольшие риски угрожают французскому Societe Generale с финансовым участием в России в объеме 2,6 млрд долларов.
На фоне стягивания российских войск к границе с Украиной США и Евросоюз пригрозили России беспрецедентными по масштабу санкциями на случай вторжения российских войск на украинскую территорию. Одной из наиболее радикальных штрафных мер может стать отключение России от Swift, но западные эксперты и политики предупреждают, что это может негативно отразиться и на западных странах.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Количество больных в Литве растет: 11 365 новых случаев коронавируса и 12 смертей (15)
За минувшие сутки в Литве было выявлено 11 365 новых...
"Я не освящаю оружие, я благословляю людей, чтобы в их сердцах оставался Бог". Интервью с капелланом из Украины "И да, священник рассказывает анекдоты" (47)
"Цель присутствия в армии капеллана - чтобы...
Лукашенко обратился к Литве: не дай бог, вы развяжете войну (74)
Александр Лукашенко решил обратиться с ежегодным...
Глава Norfa предлагает снизить НДС на товары, за которыми литовцы ездят в Польшу (10)
Главный акционер компаний группы Norfa Дайнюс Дундулис...
В Литве увеличивается количество больных, чаще выдают больничные
Пандемия из Литвы не уходит, с начала января...