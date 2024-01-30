ЕC продлил на полгода экономические санкции в отношении РФ

Санкции охватывают широкий спектр отраслей и включают ограничения на торговлю, финансы, технологии и товары двойного назначения, промышленность, транспорт и предметы роскоши. Они также запрещают морской импорт сырой нефти и некоторых нефтепродуктов из России в ЕС, отключают от системы SWIFT ряд российских банков и создают преграду для распространения российскими пропагандистскими ресурсами дезинформации в Европе. Кроме того, были приняты конкретные меры для укрепления способности ЕС противодействовать обходу Россией наложенных на нее санкций, сообщается в пресс-релизе Совета ЕС.

"До тех пор, пока Россия своими незаконными действиями продолжает нарушать запрет на использование силы, что является серьезным нарушением обязательств, взятых на себя в рамках международного права, целесообразно сохранять в силе все меры, введенные ЕС, и принимать дополнительные меры, если это необходимо", - отмечается в сообщении.

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