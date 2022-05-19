"Выборы фальсифицируются. Политических оппонентов бросают в тюрьму или запрещают им участвовать в выборах", — сказал Буш о ситуации в России.
Далее он объяснил, почему, по его мнению, это привело к началу войны России против Киева, но случайно вместо слова "Украина" сказал "Ирак". Звучало это так: "В результате в России отсутствует система сдержек и противовесов. И решение одного человека начать совершенно неоправданное и жестокое вторжение в Ирак…. Я имею в виду в Украину… Ирак… Ну в общем…"
После этого на записи слышен смех аудитории, а Буш со смущенной улыбкой говорит "75", имея в виду свой возраст.
На посту президента США Джордж Буш-старший (вместе с премьер-министром Великобритании Тони Блэром) добился вторжения войск западной коалиции в Ирак, которое в 2003 году привело к смещению режима Саддама Хусейна. Буш обосновывал свои действия тем, что Хусейн, в прошлом уличенный в применении химического оружия против собственного народа, снова намерен накопить запасы оружия массового поражения. Позже оказалось, что эти утверждения не соответствуют действительности.
Former President George W. Bush: "The decision of one man to launch a wholly unjustified and brutal invasion of Iraq. I mean of Ukraine." pic.twitter.com/UMwNMwMnmX— Sahil Kapur (@sahilkapur) May 19, 2022
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