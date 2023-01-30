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Бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон в документальном фильме Би-би-си рассказал, что российский президент Владимир Путин угрожал ему ракетным ударом во время телефонного разговора в преддверии вторжения России в Украину.
Borisas Johnsonas
Borisas Johnsonas
© AP / Scanpix

Фильм, в котором рассказывается о взаимодействии Путина с мировыми лидерами перед началом войны, выйдет в эфир в понедельник вечером.

"В какой-то момент он как бы пригрозил мне и сказал: "Борис, я не хочу причинять тебе боль, но с ракетой это займет всего минуту", или что-то в этом духе", - процитировал Джонсон слова Путина.

Длинный телефонный разговор состоялся в феврале прошлого года, а комментарий Путина прозвучал после предупреждения Джонсона о том, что война в Украине будет иметь катастрофические последствия.

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"Я думаю, что, судя по его [Путина] очень спокойному тону, по той отстраненности, которая у него была, он просто подыгрывал моим попыткам склонить его к переговорам", - сказал экс-премьер.

Джонсон также пытался донести до российского президента, что Украина в ближайшее время не вступит в НАТО, и предупредил его, что любое вторжение будет означать "больше НАТО, а не меньше НАТО" у границ России.

"Он сказал: "Борис, вы говорите, что Украина не собирается вступать в НАТО в ближайшее время. Что значит в ближайшее время?" И я сказал: "Ну, она не собирается вступать в НАТО в обозримом будущем. Вы это прекрасно знаете".

Неизвестно, насколько серьезными были угрозы со стороны Путина, но учитывая предыдущие нападения России на Великобританию, в том числе отравление Скрипалей в Солсбери, любая угроза со стороны российского лидера, вероятно, воспринималась Джонсоном всерьез, отмечают корреспонденты Би-би-си.

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bbcrussian.com

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