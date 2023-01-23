Джонсон встретился с президентом Владимиром Зеленским и посетил тяжело пострадавшие от войны киевские пригороды Бучу и Бородянку.

Корреспондент Би-би-си в Украине Джеймс Уотерхаус разместил в "Твиттере" видео встречи Джонсона c Зеленским. На кадрах видно, что Зеленский вышел навстречу Джонсону на улицу. Джонсон эмоционально восклицает: "Вам не стоило так беспокоиться, боже мой, это слишком большая честь, вы оказываете мне слишком большую честь, господин президент!"

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"Я слышал ваши заявления в Давосе, очень благодарю за них. Спасибо за поддержку нашей страны", - сказал Зеленский Джонсону.

Во время Давосского форума Джонсон призвал страны мира предоставить украинцам танки. "Нужно дать Зеленскому все инструменты, которые ему нужны, чтобы сделать дело. И они победят!" - говорил тогда Джонсон.

Визит Джонсона совпал по времени с появлением очередных обвинений в адрес Джонсона в неаккуратности с личными финансами. В воскресенье председатель оппозиционной Лейбористской партии Аннелиза Доддс призвала провести срочное расследование утверждений, которые содержатся в посвященной Джонсону публикации газеты Sunday Times.

Ее журналисты утверждают, что председатель совета управляющих Би-би-си Ричард Шарп помог Джонсону обеспечить гарантии для займа, и это произошло за несколько недель до того, как тогдашний премьер рекомендовал Шарпа на должность в британской вещательной корпорации.

Шарп заявил, что конфликта интересов в данном случае не было, и он просто помог одним людям найти других. В заявлении представителя Джонсона сказано, что тогдашний премьер не получал от Шарпа консультаций по финансовым вопросам.

Во время визита в Киев Джонсон не комментировал публикацию Sunday Times.

С президентом Украины он обсудил подготовку "саммита мира", который планируется провести в январе и на котором Киев надеется реализовать свою формулу мира.

"Уверен, что самой лучшей гарантией для нас было бы членство в НАТО, - сказал Зеленский. - Важно активно продвигать мысль о том, что наше государство должно стать членом Альянса".

Во время войны Великобритания стала одним из самых последовательных союзников Украины. Считается, что именно Джонсон помог объединить западных лидеров в вопросе оказания военной помощи Киеву. Он также стал первым иностранным руководителем, посетившим Киев после начала российского вторжения.

Лондон не только поставляет Украине значительные объемы вооружений, он также обучает тысячи украинских военнослужащих.