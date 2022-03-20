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Полномасштабное вторжение России в Украину - это "поворотный момент для мира", победа режима президента РФ Владимира Путина в этой стране станет предвестником "новой эры запугивания". Такое мнение высказал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на конференции Консервативной партии в Блэкпуле.
Borisas Johnsonas
Borisas Johnsonas
© Scanpix / Reuters

По словам Джонсона, Путин был "в панике" от того, что пример свободной Украины мог вызвать продемократическую революцию в России. "Вот почему он так жестоко пытается погасить пламя свободы в Украине, и вот почему так важно, чтобы он потерпел неудачу", - считает Джонсон.

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"В случае победы Путин не остановится в Украине. И конец свободы в Украине будет означать исчезновение любой надежды на свободу в Грузии, а затем - в Молдове, это будет означать начало нового века запугивания по всей Восточной Европе - от Балтийского до Черного моря", - уверен британский премьер.

Лидер оппозиции назвал Бориса Джонсона "национальным позором"

При этом Борис Джонсон сравнил защиту украинцами своей страны со стремлением британцев в 2016 году поддержать "Брекзит" и "выбрать свободу". Этот комментарий вызвал критику лидера оппозиционных "Либеральных демократов" Эда Дейви. Тот назвал Джонсона "национальным позором". "Сравнивать референдум с женщинами и детьми, которые спасаются от путинских бомб, - это оскорбление для каждого украинца", - подчеркнул Дейви.

Деятельность правительства Великобритании в середине декабря 2021 года не одобряли 58% опрошенных. Как отмечали аналитики, этот показатель стал худшим за все два года работы кабинета министров под руководством Джонсона.

Расширение санкций Великобритании

О расширении санкций в отношении России власти Великобритании объявили 15 марта. В санкционный список были внесены 350 новых позиций, в том числе - 345 граждан и пять компаний. В числе прочих в перечне оказались экс-президент РФ, заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев, министр обороны Сергей Шойгу, премьер-министр Михаил Мишустин, глава Росгвардии Виктор Золотов, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Кроме того, санкции введены в отношении ряда российских олигархов. В их числе - владелец крупного производителя удобрений EuroChem Group AG и Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК) Андрей Мельниченко, миллиардеры Петр Авен и Михаил Фридман. В черном списке также оказались главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян и телеведущий Владимир Соловьев.

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Deutsche Welle
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