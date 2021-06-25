Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в четверг, 24 июня, прокомментировал инцидент со стрельбой в Черном море. Британский эскадренный миноносец HMS Defender королевского военно-морского флота "шел кратчайшим путем" из Украины в Грузию, заявил Джонсон, указав, что "это украинские воды, и было совершенно правильно использовать их для перемещения из пункта A в пункт B".
"Важный момент заключается в том, что мы не признаем аннексию Крыма Россией, это часть суверенной украинской территории, - подчеркнул британский премьер. - Было абсолютно правильным, что нам пришлось отстаивать закон и добиваться свободы судоходства тем способом, которым мы это сделали". При этом Джонсон не стал говорить, одобрил ли он лично маршрут корабля.
Также Джонсон не согласился с тем, что отношения Великобритании и России достигли исторически низкого уровня, заявив: "На моей памяти бывали времена, когда дела обстояли гораздо хуже".
В Минобороны РФ заявили о стрельбе по курсу эсминца
23 июня Минобороны РФ обнародовало заявление, в котором утверждало, что пограничный сторожевой корабль якобы "выполнил предупредительную стрельбу", а позднее самолет Су-24М произвел предупредительное бомбометание по курсу движения британского эсминца Defender в Черном море. Днем позже министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что по миноносцу не велось предупредительного огня, а российская интерпретация инцидента была "предсказуемо неточной".
В свою очередь замглавы МИД РФ Сергей Рябков в Сочи, комментируя инцидент, заявил, что "мы можем бомбить не только по курсу, но и по цели".
Журналист сообщил о "враждебных предупреждениях"
Находившийся 23 июня на борту эсминца корреспондент британской вещательной корпорации BBC по вопросам обороны Джонатан Бил сообщил "о враждебных предупреждениях" по радио и о том, что экипаж готовился "к возможной конфронтации". По словам журналиста, над эсминцем пролетели не менее 20 самолетов, а два российских катера береговой охраны в один из моментов находились на расстоянии всего 100 метров (328 футов) от него.
По версии российского оборонного ведомства, британский корабль пересек государственную границу Российской Федерации и вошел в территориальные воды в районе мыса Фиолент на 3 км. Из-за инцидента в Минобороны РФ был вызван атташе по вопросам обороны при посольстве Великобритании - капитан Джон Форман.
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