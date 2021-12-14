"Премьер-министр сказал, что Соединенное Королевство глубоко озабочено наращиванием российских сил на границах Украины […] подчеркнул, что Соединенное Королевство поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины, и предупредил, что всякие дестабилизирующие действия были бы стратегической ошибкой со значительными последствиями", — передал журналистам пресс-секретарь Даунинг-стрит.

По словам пресс-секретаря британского правительства, Джонсон подчеркнул важность диалога по вопросам международной и региональной безопасности.

В разговоре, по словам пресс-секретаря, упоминались и Минские соглашения об урегулировании конфликта в Донбассе: и Джонсон, и Путин согласились, что все стороны должны соблюдать условия этих соглашений.

Пресс-служба Кремля, рассказывая о телефонном разговоре Джонсона и Путина, сообщила, что Путин снова призвал начать переговоры о нерасширении НАТО на восток.

"Владимир Путин заявил о необходимости незамедлительно начать переговоры с целью выработки четких международно-правовых договоренностей, исключающих любое дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение в сопредельных государствах, в первую очередь на Украине, угрожающих России вооружений", — говорится в сообщении пресс-службы президента.

Кроме того, исходя из сообщения пресс-службы, Владимир Путин в очередной раз обвинил Украину в нарушении Минских соглашений, в том числе в использовании тяжелых вооружений и ударных беспилотников на линии соприкосновения в Донбассе, а также в "дискриминации русскоязычного населения".

"Подчеркнуто, что все это происходит на фоне активного военного "освоения" территории Украины странами НАТО, что создает прямую угрозу безопасности России", — цитирует Интерфакс сообщение кремлевской пресс-службы.

В конце прошлой недели Москва официально потребовала от НАТО отменить решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года о том, что Украина и Грузия когда-нибудь смогут стать членами НАТО, и официально отказаться от расширения блока на восток.

Альянс в ответ вновь отверг это предложение России решать судьбу других стран за их спинами.

"Вопрос об отношениях НАТО с Украиной будут решать только 30 членов альянса и Украина — и никто другой, — сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции с новым канцлером Германии Олафом Шольцем в Брюсселе. — Мы не можем согласиться с российскими попытками воссоздать систему, при которой большие влиятельные страны, такие как Россия, имеют сферы влияния, где у них есть право […] решать, что должны делать другие".