Джонсон также подтвердил, что на следующей неделе в Киеве возобновит работу британское посольство. Представитель Даунинг-стрит заявил, что этот шаг - демонстрация нашей солидарности и поддержки украинского народа.

Украинские военные, проходящие тренинг в Великобритании, учатся управлять бронемашинами, 120 которых будут поставлены Украине, сообщает правительство.

Два лидера обсудили, как Великобритания будет сотрудничать с партнерами в поиске долгосрочных решений проблемы безопасности для Украины, и обменялись мнениями о переговорах, которые велись и ведутся с другими странами по оказанию дальнейшей финансовой поддержки Украине, в том числе - на встрече министров финансов Большой семерки в прошлую среду.