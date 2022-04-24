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Британский премьер-министр Борис Джонсон подтвердил в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским, что Великобритания отправит в Украину новые партии бронетехники, беспилотников и противотанкового оружия.
Borisas Johnsonas
Borisas Johnsonas
© AP / Scanpix

Джонсон также подтвердил, что на следующей неделе в Киеве возобновит работу британское посольство. Представитель Даунинг-стрит заявил, что этот шаг - демонстрация нашей солидарности и поддержки украинского народа.

Украинские военные, проходящие тренинг в Великобритании, учатся управлять бронемашинами, 120 которых будут поставлены Украине, сообщает правительство.

Два лидера обсудили, как Великобритания будет сотрудничать с партнерами в поиске долгосрочных решений проблемы безопасности для Украины, и обменялись мнениями о переговорах, которые велись и ведутся с другими странами по оказанию дальнейшей финансовой поддержки Украине, в том числе - на встрече министров финансов Большой семерки в прошлую среду.

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bbcrussian.com
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