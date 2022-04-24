Джонсон также подтвердил, что на следующей неделе в Киеве возобновит работу британское посольство. Представитель Даунинг-стрит заявил, что этот шаг - демонстрация нашей солидарности и поддержки украинского народа.
Украинские военные, проходящие тренинг в Великобритании, учатся управлять бронемашинами, 120 которых будут поставлены Украине, сообщает правительство.
Два лидера обсудили, как Великобритания будет сотрудничать с партнерами в поиске долгосрочных решений проблемы безопасности для Украины, и обменялись мнениями о переговорах, которые велись и ведутся с другими странами по оказанию дальнейшей финансовой поддержки Украине, в том числе - на встрече министров финансов Большой семерки в прошлую среду.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
ESO объясняет жителям: выбирая поставщика электроэнергии, не надо менять счетчик
Многие жители Литвы , которые выбирают независимого...
Торговые центры по-прежнему ограничивают продажу некоторых товаров
После того как началась война в Украине жители Литвы...
Война в Украине. Владимир Зеленский поздравил украинцев с Пасхой: "Наши души исполнены яростной ненавистью".
На 60-й день войны Росси против Украины российские...
Россияне и белорусы просятся в Литву: приезжают на велосипедах, рвут документы
С просьбой об убежище в Литве обратились 36 россиян и 59...
Помогающая украинцам женщина: были ситуации, когда из гостиниц выставили беременную и женщину с младенцем
Директор детского сада Bebenčiukų namučiai Александра...