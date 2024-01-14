Джон Керри подключится к предвыборной кампании Джо Байдена

Как сообщает американская пресса, Керри объявил об этом своим сотрудникам в субботу. Он прослужил спецпредставителем по климату три года.

Президентские выборы в США пройдут в ноябре этого года.

В 2004 году сенатор Керри проиграл президентские выборы Джорджу Бушу, который тогда переизбрался на второй срок, опередив Керри всего на 2,4% голосов.

Позже, в 2013–2017 гг, он был госсекретарем при президенте Бараке Обаме.

Проблемой изменения климата он начал заниматься еще тогда: при нем, в 2015 году, было подписано Парижское соглашение, в котором почти все страны мира впервые обязались совместно сокращать выбросы парниковых газов.

На нынешнем посту Керри, в частности, участвовал в подготовке и проведении недавнего климатического саммита COP28 в Дубаи, на котором страны мира договорились о стратегии постепенного отказа от ископаемого топлива.