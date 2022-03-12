"Америка едина. Мир един. Мы вместе — с народом Украины. Мы не позволим автократам с имперскими амбициями диктовать свою волю всему миру", — сказал Байден.
"Я хочу, чтобы все поняли: мы сделаем все возможное, чтобы Украина обладала оружием для защиты от российского вторжения. Мы пошлем украинцам деньги, еду и помощь. И мы примем украинских беженцев".
"Мы не будем воевать с Россией на Украине. Прямая конфронтация между НАТО и Россией — это Третья мировая война, и мы обязаны предотвратить ее. Но мы уже знаем, что война Путина против Украины никогда не закончится победой", — сказал Байден, предупредив, что нападение России на страну НАТО — совсем другое дело.
Мы защитим каждый сантиметр натовской территории всей мощью единой и неделимой НАТО".
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
После введения санкций в Литве ищут российское и белорусское имущество
После того как Евросоюз ввел санкции в отношении...
"Мариуполь – это форпост". Монолог жительницы города, который уже неделю в осаде
"Вы можете сказать, что-то вообще думают по поводу...
Обозреватель: постпутинская эпоха может быть еще более жестокой и циничной
В этом году 11 марта в Литве , впервые со дня...
Такого роста цен в Литве не было давно: больше всего пострадает одна часть жителей (22)
Все парламентские партии и президент Литвы...