Джо Байден: Путин проиграет

"Америка едина. Мир един. Мы вместе — с народом Украины. Мы не позволим автократам с имперскими амбициями диктовать свою волю всему миру", — сказал Байден.

"Я хочу, чтобы все поняли: мы сделаем все возможное, чтобы Украина обладала оружием для защиты от российского вторжения. Мы пошлем украинцам деньги, еду и помощь. И мы примем украинских беженцев".

"Мы не будем воевать с Россией на Украине. Прямая конфронтация между НАТО и Россией — это Третья мировая война, и мы обязаны предотвратить ее. Но мы уже знаем, что война Путина против Украины никогда не закончится победой", — сказал Байден, предупредив, что нападение России на страну НАТО — совсем другое дело.

Мы защитим каждый сантиметр натовской территории всей мощью единой и неделимой НАТО".