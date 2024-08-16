Джо Байден принял освобожденного Владимира Кара-Мурзу

На этой встрече Кара-Мурза вспомнил фразу сотрудника ФСБ в штатском, который сопровождал освобожденных политзаключенных в самолете, летевшем из России в Турцию: „Смотрите, смотрите, последний раз видите родину“. „Я ему сказал: я историк по образованию, я не только верю и думаю, я точно знаю, что я и все мы в Россию обязательно вернемся. И что обязательно настанет тот день, когда Россия станет свободной, нормальной, цивилизованной, европейской страной. Я абсолютно не сомневаюсь, что этот день настанет“, - рассказал оппозиционер.