Президент США Джозеф Байден в настоящее время не планирует визит в Украину, несмотря на призыв украинского лидера Владимира Зеленского. "Планов на визит президента нет. Мы не укажем ни здесь, ни где-либо в правительстве, поедет ли кто-то, кто именно и когда по причинам безопасности", - заявила в понедельник, 18 апреля, на брифинге в Вашингтоне официальный представитель Белого дома Джен Псаки. Если же кто-либо из американских чиновников и отправится в Киев, по соображениям безопасности об этом будет сообщено только после его прибытия туда, подчеркнула спикер.

США не планирует отправлять войска в Украину

По словам пресс-секретаря Белого дома, сейчас правительство США сосредоточено на отправке вооружений в Украину из нового пакета в 800 млн долларов, о котором объявлял Джо Байден. "Было четыре самолета, которые прибыли с военной помощью в выходные. Еще один должен прибыть сегодня, если он уже не прибыл", - указала Джен Псаки.

В то же время Байден отвергает предложение члена Сената Конгресса США Криса Кунса об отправке войск в Украину, отметила Псаки. "У президента по-прежнему нет плана посылать войска, чтобы вести войну с Россией. Он не считает, что это отвечает интересам национальной безопасности, интересам американского народа", - подчеркнула спикер Белого дома.

Как проинформировала журналистов Джен Псаки, внимание администрации США сосредоточено на том, чтобы поддерживать Киев вооружениями и оказывать ему экономическое содействие, а также формировать исторический пакет экономических санкций, который окажет разрушительное воздействие на российскую экономику. В этом заключается "стратегический фокус" внимания администрации США, отметила Псаки и сделала далее существенную оговорку: "Конечно, мы поддерживаем украинцев всеми доступными способами, но президент не собирается вести войну с Россией", - указала она.

Возможные кандидатуры для поездки в Украину

Владимир Зеленский призвал Джо Байдена лично ознакомиться с ситуацией в Украине после более чем семи недель развязанной Россией против этой страны войны.

Как он отметил двумя днями ранее в эфире американского телеканала CNN, американскому лидеру необходимо посмотреть на все самому. "Я думаю, он приедет. Конечно, это его решение, которое будет приниматься исходя из ситуации с безопасностью. Но я считаю, что он, будучи лидером Соединенных Штатов, должен приехать сюда и увидеть все своими глазами", - заявил Зеленский телеканалу CNN.

За несколько дней до этого Байден утвердительно ответил на вопрос о готовности посетить Украину. Однако некоторое время спустя Джен Псаки заявила, что несмотря на готовность президента, таких планов пока нет. При этом сведения о том, что в Белом доме рассматривается вопрос о визите в Украину высокопоставленных американских чиновников, уже обнародованы. Так, об этом сообщало американское издание Politico. Со ссылкой на источник в администрации США оно опубликовало информацию о том, что в Белом доме обсуждают возможность отправки в Киев представителя американской администрации.

По данным Politico, правительство США рассматривает для поездки с визитом в Украину такие кандидатуры, как министр обороны Ллойд Остин и госсекретарь Энтони Блинкен.

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби указал в интервью CNN на то, что в минувшие выходные дни по Киеву были нанесены авиаудары, и добавил, что обстановка в украинской столице небезопасная. В связи с этим Кирби также подчеркнул, что в случае визита в украинскую столицу высокопоставленного американского чиновника на карту будет поставлена не только безопасность данного представителя США, но и безопасность народа Украины. "Мы не хотим подвергать их еще большей опасности", - заявил Кирби.

Европейские лидеры, побывавшие во время войны в Украине

За период с начала войны, развязанной Россией против Украины, с визитом в Киев уже приезжали глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen), верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, канцлер Австрии Карл Нехаммер, президент Польши Анджей Дуда, президент Литвы Гитанас Науседа, президент Латвии Эгилс Левитс, президент Эстонии Алар Карис.

Готовность посетить Украину выразил недавно президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier), однако руководство в Киеве отклонило его визит из-за проводимой им в прошлом политики сближения с Россией и дало понять, что ждет скорее визита канцлера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz). Правда, у главы германского правительства таких планов пока нет.