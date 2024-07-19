Джо Байден подумывает о снятии своей кандидатуры

Один из источников сказал на условиях анонимности, что снятие Байденом своей кандидатуры - лишь вопрос времени. „Я твердо знаю, что он очень серьезно думает об этом“, - отметил он. Другой источник в Демократической партии сказал, что Байден, оправляющийся в настоящее время от коронавирусной инфекции, понял знамение времени. „Создается впечатление, что вопрос уже не в том, снимется ли он с предвыборной гонки, а в том, когда это произойдет“, - добавил он.