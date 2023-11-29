Джо Байден опубликовал твит о ХАМАС и войне. Мировая пресса и соцсети гадают, что он имел в виду

Корреспондент «Аль-Джазиры» в Вашингтоне Пэтти Кулхейн тоже отмечает, что до сих пор Байден высказывался о войне в Газе совсем в другом тоне.

«А теперь, если на самом деле разобрать это заявление в соцсети — он говорит: ХАМАС хочет войны, мы не можем этого допустить. Имеет ли он в виду, что война должна прекратиться?» — рассуждает корреспондент «Аль-Джазиры» и заключает, что заявление Байдена выглядит как сигнал о сдвиге в политике, но все же вызывает много вопросов.