"У каждого поколения есть момент, когда ему приходится отстаивать демократию. Отстаивать свои основные свободы. Я верю, что наш момент настал. Вот почему я баллотируюсь на переизбрание на пост президента Соединенных Штатов", — написал Байден.

Every generation has a moment where they have had to stand up for democracy. To stand up for their fundamental freedoms. I believe this is ours.

That’s why I’m running for reelection as President of the United States. Join us. Let’s finish the job. https://t.co/V9Mzpw8Sqy pic.twitter.com/Y4NXR6B8ly

— Joe Biden (@JoeBiden) April 25, 2023

Обращение Байдена опубликовано 25 апреля — в тот же день четыре года назад он объявил о выдвижении на первый президентский срок, обращает внимание "Медуза".

Вице-президент США Камала Харрис также заявила, что будет баллотироваться на второй срок вместе с Байденом.

На выборах 2020 года Байден победил своего предшественника на посту главы государства, выдвиженца от Республиканской партии Дональда Трампа. За кандидата от демократов тогда проголосовали более 81 млн американцев, что стало рекордом за всю историю президентских выборов в США. В свою очередь, Харрис стала первой женщиной на посту вице-президента страны.

Кандидатуру Байдена еще должна одобрить Демократическая партия. Наиболее вероятными кандидатами от республиканцев на выборах 2024 года американские СМИ называют Трампа и губернатора Флориды Рона Десантиса, который формально еще не заявил о планах баллотироваться.

Джо Байден занимает пост президента США с января 2021 года. В 2009-2017 годах он был вице-президентом в администрации Барака Обамы, а до этого более тридцати лет представлял штат Делавэр в Сенате. Сейчас Байдену 80 лет, он самый возрастной политик, занимавший главный пост в Соединенных Штатах.

Выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года.