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Белый дом представил "промежуточные принципы национальной безопасности" - стратегический план новой администрации. В нем США обязуются вместе с партнерами защищать демократию по всему миру.
Joe Bidenas
Joe Bidenas
© Zuma Press / Scanpix

Президент США Джо Байден объявил защиту демократии во всем мире центральным элементом своей национальной оборонной стратегии. Таков посыл документа "Промежуточные стратегические принципы национальной безопасности", распространенного Белым домом в среду, 3 марта. Этот документ предваряет новую редакцию Стратегии национальной безопасности США, которую администрация Байдена планирует представить в текущем году.

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"Авторитаризм во всем мире находится на подъеме", говорится в "стратегических принципах", в которых отмечается необходимость "работать вместе с партнерами и союзниками в борьбе с угрозами для наших демократий". В качестве инструментов угроз в документе приведены агрессивные нарушения суверенитета других стран, кибератаки и дезинформация.

"Особенно Китай демонстрирует растущую уверенность в себе. Он является единственным конкурентом, который потенциально способен объединить экономическую, дипломатическую, военную и технологическую мощь для создания долгосрочного вызова стабильности и открытости международной системы", - говорится в документе. Россия же, согласно ему, "по-прежнему полна решимости усилить свое глобальное влияние и играть деструктивную роль на мировой арене".

Белый дом подчеркивает, что США никогда не откажутся от применения военной силы в качестве необходимой защиты жизненно важных национальных интересов. Однако важнейшим инструментов внешней политики США является дипломатия. В случае, если военное вмешательство является необходимым, оно должно по возможности осуществляться совместно с международными партнерами - такими как НАТО. "Мы должны защищать, усиливать и обновлять наши демократии", - говорится в документе.

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Deutsche Welle

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