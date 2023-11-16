Джо Байден и Си Цзиньпин провели встречу в Калифорнии

Открывая встречу, президент Байден обратился к лидеру Китая: "Чрезвычайно важно, чтобы мы однозначно понимали друг друга, чтобы не было места неверным представлениям и недопониманию. Мы должны сделать так, чтобы соперничество не обернулось конфликтом". "Планета Земля достаточно велика, чтобы преуспеть двум державам, – заявил Си Цзиньпин. - Я твердо верю в многообещающее будущее двусторонних отношений".



Комментируя итоги встречи во время пресс-конференции, президент Байден назвал переговоры "наиболее конструктивными и продуктивными". По его словам, два лидера договорились о мерах по контролю над фентанилом, искусственным наркотиком, производимым в Китае и нелегально поставляемым в Соединенные Штаты, жертвой которого стали тысячи американцев. Он также объявил о готовности обеих сторон возобновить контакты и восстановить каналы связи между военными ведомствами двух стран. Джо Байден сказал, что он в разговоре с Си Цзиньпином обсудил российское вторжение в Украину, ситуацию вокруг Тайваня и войну Израиля с ХАМАС.