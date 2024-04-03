Джо Байден и Си Цзиньпин поговорили по телефону. О Тайване, технологиях и поддержке России

В ноябре 2022 года Байден и Си встретились на Бали, год спустя они провели личную встречу на высшем уровне в поместье в Вудсайде недалеко от Сан-Франциско, в ходе которой договорились о восстановлении каналов прямой связи между военными двух держав. Эта связь была отключена китайцами в 2022 году после визита спикера Палаты представителей на Тайвань.