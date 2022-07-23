В частности, президент США общается с советниками, подписывает законопроекты и участвует в ежедневных брифингах спецслужб, указала она.
В тот же день на заседании по экономическим вопросам Джо Байден сообщил по видеосвязи, что "чувствует себя намного лучше", чем звучит его голос. Лечащие врачи сообщили, что у президента, который ранее был ревакцинирован, легкие симптомы COVID-19 и он хорошо реагирует на лечение.
79-летний Байден 21 июля впервые с начала пандемии получил положительный тест на коронавирус. Он находится на изоляции в Белом доме и получает лечение противовирусными препаратами. Как только его тест будет отрицательным, он планирует вернуться к работе в обычном режиме, сообщается далее.
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