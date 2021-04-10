По ее словам, американская сторона "находится в близком контакте с партнерами и союзниками в регионе в том, что касается оценки ситуации, обмена разведданными, по тому, что происходит, и что с этим можно сделать".

Соединенные Штаты на многих уровнях ведут консультации с российской стороной по поводу ситуации на границе с Украиной, отметила Псаки.

"Мы, конечно же, тесно взаимодействуем, я бы сказала, что мы взаимодействуем на многих уровнях. Как вы знаете, был телефонный разговор с российской стороной на уровне министра обороны на прошлой неделе. Был также звонок госсекретаря, и мы, конечно же, ведем взаимодействие на многих еще более низких уровнях", - ответила она на соответствующий вопрос. "Я могу вас заверить, что существует текущее дипломатическое взаимодействие между нами и целым рядом стран в регионе, в том числе с Россией, с Украиной и нашими европейскими партнерами и союзниками", - добавила представитель Белого дома.

При этом Псаки не стала в пятницу подтверждать информацию СМИ о том, что американские власти завершили обзор приписываемых России действий, которые, по версии Вашингтона, являются враждебными.

Журналисты также попросили ее подтвердить информацию агентства Bloomberg о том, что обзор завершен и администрация США теперь изучает возможность введения новых санкций. "Я могу подтвердить, что будут последствия. Некоторые видимые, некоторые скрытные. Мы надеемся, что в скором времени предоставим больше информации об этом", - утверждала Псаки.

По данным Bloomberg, американские власти изучают возможность высылки дипломатов РФ. По данным источников агентства, санкции могут ввести в том числе в отношении лиц, близких к российскому руководству, а также ведомств, якобы "связанных с вмешательством в выборы".

Ситуация в Донбассе осложнилась в конце февраля. В последние недели конфликтующие стороны стали чаще обвинять друг друга в нарушении перемирия и сообщать о жертвах на своей стороне. Россия стала говорить об активизации сил НАТО рядом с Украиной и в Черном море. Запад сообщил о стягивании российских войск и техники к границе с Украиной на фоне обострения в Донбассе.

9 апреля после поездки в Донбасс президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нужно новое перемирие.