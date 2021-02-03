Концерн Amazon в своем пресс-релизе во вторник, 2 февраля, объявил о том, что основатель и генеральный директор компании Джефф Безос в третьем квартале 2021 года покинет свой пост и займет должность исполнительного председателя совета директоров. "Прямо сейчас я вижу, что Amazon находится в своей лучшей форме, что касается внедрения новых изобретений, поэтому это оптимальное время для этого перехода", - прокомментировал это решение сам Безос.
Экологический фонд Безоса
В феврале 2020 года Джефф Безос объявил, что выделит 10 миллиардов долларов США на борьбу с изменением климата и создаст экологический фонд под названием Bezos Earth Fund. Целью фонда станет финансирование "ученых, активистов, неправительственных организаций", а также поддержка "любых усилий, которые дают реальную возможность помочь сохранить и защитить природу". "Мы можем спасти Землю", - подчеркнул глава Amazon.
Джефф Безос занимает первую строчку в рейтинге самых богатых людей мира Forbes. Это обусловлено отчетом Amazon о доходах за 2020 год, который показал рост чистой прибыли компании почти на 10 миллиардов долларов США по сравнению с 2019 годом.
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