Двууголка Наполеона ушла с молотка в Париже за 1,9 млн евро

Двурогая шляпа французского императора (ее называют «двууголка» или «бикорн») из черного бобрового фетра изначально была оценена в 600 —800 тыс. евро.

Покупатель, заплативний в итоге намного больше, не раскрыл своего имени.

Историки говорят, что шляпа была частью «бренда» Наполеона. Он носил ее боком, благодаря чему был узнаваем на поле боя. Всего у него было около 120 двуугольных шляп, которые он носил долгие годы.

Считается, что сейчас осталось только 20 экземпляров, причем многие из этих шляп находятся в частных коллекциях.

Шляпа была выставлена на аукцион вместе с другими реликвиями Наполеоновской эпохи, собранными промышленником, умершим в прошлом году.

Аукционисты заявили, что для специалистов шляпа — настоящая «святыня».

Император носил шляпу с углами параллельно плечам («en bataille»), тогда как большинство его офицеров носили шляпы перпендикулярно плечам.