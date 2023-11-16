Двух топ-менеджеров "Балтики" задержали в России из-за конфликта российских властей с датской Carlsberg

 
Радио Свобода
„Carlsberg“
„Carlsberg“
ФОТО: Reuters/Scanpix

Двое топ-менеджеров пивоваренной компании "Балтика" задержаны в Санкт-Петербурге по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Их подозревают в выводе активов из российского бизнеса в пользу собственника 'Балтики', датской Carlsberg. Уголовное дело возбуждено на фоне конфликта Carlsberg с российскими властями: датский гигант обвинил Москву в отъёме многомиллиардного бизнеса.

Как сообщают "Фонтанка" и Mash, после обысков Главного следственного управления МВД и ФСБ были задержаны бывшие президент и вице-президент "Балтики" Денис Шерстенников и Антон Рогачевский. Они возглавляли пивоваренную компанию до её национализации в середине июля. Кроме того, по информации "Фонтанки", следователи планировали задержать директора по интеллектуальной собственности компании Елену Кузьмину, но та находится за границей.

По версии следствия, Шерстенников и Рогачевский в июле передали интеллектуальную собственность "Балтики", стоимостью около 295,5 миллиона рублей, дочерней компании Carlsberg в Казахстане и белорусской компании. Речь идёт о правах на товарные знаки, принадлежащие компании. В четверг суд будет рассматривать вопрос об аресте топ-менеджеров.

Как сообщают "Фонтанка" и Mash, после обысков Главного следственного управления МВД и ФСБ были задержаны бывшие президент и вице-президент "Балтики" Денис Шерстенников и Антон Рогачевский. Они возглавляли пивоваренную компанию до её национализации в середине июля. Кроме того, по информации "Фонтанки", следователи планировали задержать директора по интеллектуальной собственности компании Елену Кузьмину, но та находится за границей.

По версии следствия, Шерстенников и Рогачевский в июле передали интеллектуальную собственность "Балтики", стоимостью около 295,5 миллиона рублей, дочерней компании Carlsberg в Казахстане и белорусской компании. Речь идёт о правах на товарные знаки, принадлежащие компании. В четверг суд будет рассматривать вопрос об аресте топ-менеджеров.

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Радио Свобода
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