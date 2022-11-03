Двое российских военных стали подозреваемыми по делу об изнасиловании беременной женщины под Киевом

Согласно материалам, опубликованным на сайте офиса генпрокурора Украины, подозреваемые служили в 6-м танковом полку, который с 8 по 31 марта контролировал село Великая Дымерка Броварского района Киевской области. В сообщении полиции не названы имена подозреваемых, но из документов прокуратуры следует, что их зовут Ринат Хакимьянов и Арслан Салихов. Где они находятся сейчас, неизвестно.

В материалах сказано, что 21 марта Хакимьянов и еще один неустановленный военнослужащий, угрожая автоматом, заставили местную жительницу зайти в ее дом. Салихов, как утверждается, оставался на улице, чтобы не дать кому-либо зайти. Женщина сказала военным, что находится на третьем месяце беременности и попросила не насиловать ее, сказано в документе.

По версии следствия, неустановленный военный ударил ее прикладом в лицо, выбив четыре зуба, и облил ей руку неизвестной жидкостью, причинив ожог, а затем повалил на диван, несколько раз ударил рукой по затылку и изнасиловал, продолжая бить по голове, из-за чего женщина потеряла сознание.

Согласно материалам дела, после этого Хакимьянов привел женщину в чувство, облив водой, и также изнасиловал. В процессе он душил ее и вдавливал ее лицо в диван, из-за чего она снова потеряла сознание, говорится в документе.

В материалах дела также говорится, что 20 марта Хакимьянов, Салихов и другие военнослужащие незаконно лишили свободы местного жителя и заставляли его рыть окопы; утверждается, что его держали в погребе со связанными руками и ногами, привязанного к батарее. У нескольких жителей Великой Дымарки они украли телефоны.

90-я танковая бригада и другие подразделения Центрального военного округа в начале российского вторжения двигались на Киев с востока и были остановлены под Броварами. Военнослужащие этой бригады стояли в том числе в селе Богдановка, где российские военные убили и изнасиловали несколько человек (об этом подробно рассказывала «Медуза»). Одного военного из этой бригады — Михаила Романова — в Украине начали судить заочно за убийство и изнасилование.