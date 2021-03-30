aA
Движение судов по Суэцкому каналу возобновилось после почти недельного затора из-за севшего на мель контейнеровоза Ever Given. В ближайшие часы транспортной артерией смогут воспользоваться более 110 судов, сообщил вечером в понедельник представитель администрации канала. На подходе к нему скопилось несколько сотен судов.
Движение судов по Суэцкому каналу возобновилось
© Reuters / Scanpix

400-метровый контейнеровоз MV Ever Given класса Triple Е сел на мель в южной части Суэцкого канала в ночь на 24 марта. Следовавшее из Китая в Нидерланды судно полностью заблокировало движение по транспортной артерии в обе стороны. Зафрахтовавшая контейнеровоз тайваньская компания Evergreen сообщила, что инцидент произошел из-за погодных условий: в результате порыва сильного ветра судно отклонилось от курса. Спасательные команды сняли контейнеровоз с мели в ночь на 29 марта. Для этого пришлось углубить дно вокруг грузового судна.

Открытый в 1869 году Суэцкий канал является важнейшим маршрутом поставок нефти с Ближнего Востока в Европу и США и в целом одним из важнейших торговых маршрутов мира. На него приходится 10 процентов глобальной морской торговли, в 2020 году через него прошли около 19 тысяч судов.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Deutsche Welle
Статьи по теме:

"Эвер Гивен" сняли с мели в Суэцком канале (23)

Утром понедельника гигантский контейнеровоз "Эвер...

TOP новостей

Премьер-министр Литвы: после Пасхи запрет на мобильность снимут (36)

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сказала, что...

M.A.M.A. metų koncertinis atlikėjas: Vidas Bareikis Prof. habil. dr. Vytautas Usonis

Правительству Литвы предлагают думать о послаблениях: пора учиться жить с вирусом (60)

Из-за возможных нарушений во время съемок популярной...

История семьи: последние дни пожилая женщина провела в одиночестве (12)

Еще одна печальная карантинная история – внучка...

Ждут нелегкие выходные: на дорогах будут патрулировать усиленные наряды полиции (12)

Литовская полиция готовится к пасхальным выходным. В...

Коронавирус в Литве: 831 новый случай, скончались 5 человек (12)

За минувшие сутки в Литве подтвержден 831 новый случай...