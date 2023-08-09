Движение отказчиков от военной службы выдвинули на Нобелевку

"Невероятная честь для нас", - так российское "Движение сознательных отказчиков от военной службы" (ДОС) во вторник, 8 августа, прокомментировало новость о том, что Международное бюро мира выдвинуло организацию на Нобелевскую премию мира. Сообщение об этом ДОС разместило на своей странице вTelegram.

Всего Международное бюро мира (IPB) выдвинуло на Нобелевскую премию мира три организации, занимающиеся помощью дезертирам и отказникам. Помимо "Движения сознательных отказчиков от военной службы", на премию номинирована белорусская организация "Наш Дом" и Украинское пацифистское движение.

Все три "выдающиеся организации" уделяют "особое внимание праву на отказ от военной службы по соображениям совести", отмечается в сообщении на сайте Международного бюро мира. При этом в своих усилиях данные организации "продемонстрировали беспрецедентное мастерство и самоотверженность", в особенности после того, как 24 февраля 2022 года началасьполномасштабная война России против Украины, "несмотря на значительную стигматизацию, с которой с тех пор столкнулась каждая организация", отмечается в заявлении.