Движение "Хезболлах" обстреляло военную базу в Израиле

Между тем сотрудники Временных сил ООН в Ливане повысили уровень готовности до второго в списке. Эти миротворцы находятся на израильско-ливанской границе с 1978 года.

Салех аль-Арури погиб 2 января в результате атаки израильского беспилотного летательного аппарата на опорный пункт ХАМАС в Бейруте. Аль-Арури был вторым человеком в иерархической структуре ХАМАС. Израиль считал его вдохновителем ряда терактов на Западном берегу реки Иордан и ответственным за деятельность военного подразделения ХАМАС в регионе.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.