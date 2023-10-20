Две военные базы США в Ираке и одна на Юге Сирии подверглись атакам дронов и ракет

 
Радио Свобода
ФОТО: Reuters / Scanpix

Две военные базы в Ираке, на которых дислоцируются американские военные, были атакованы беспилотниками и ракетами. Информации о жертвах нет, сообщает Reuters.
Также военная база США на юге Сирии, где ранее проходили обучение и тренировки специальные войска для борьбы с террористами, подверглась налёту дронов, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на официальные источники.

В четверг вечером ракеты и беспилотники были выпущены по авиабазе Айн-аль-Асад, где размещены американские и другие международные силы на западе Ирака, а на территории базы были слышны несколько взрывов, сообщили два источника в силовых структурах, передаёт "Голос Америки".

Иракские военные заявили, что закрыли территорию вокруг базы и начали поисковую операцию.

Ранее в тот же день ракеты и дроны атаковали американскую базу близ международного аэропорта Багдада, сообщила в четверг иракская полиция, не предоставив дополнительных подробностей.

Источник в администрации США рассказал, что по американским силам в аэропорту были выпущены две ракеты. Одна из ракет была перехвачена, а другая попала в пустое хранилище, пострадавших нет, добавил источник.

За последние сутки атакам подверглись уже четыре военные базы в Ираке, на которых размещены американские войска. 18 октября в результате удара дронов было ранено несколько военных.

Один дрон был сбит, второй причинил лёгкие ранения персоналу базы.

Подобные рейды проводились в последние дни против объектов США и их союзников на территории Ирака на волне возмущения гибелью сотен людей в больнице сектора Газа.

Гарнизон al-Tanf на юго-востоке Сирии расположен у важного логистического узла, через который проиранские боевики поставляют оружие исламистам группировки "Хезболла".

Сирийские оппозиционные активисты сообщили в четверг ещё об одном налёте дронов - на нефтяное предприятие на востоке Сирии, где дислоцируются американские войска.

Активист Омар Абу Лайла, глава европейского бюро медийной компании Deir Ezzor 24, рассказал, что три дрона со взрывчаткой нанесли удар по газовому месторождению в восточной провинции Дейр-эз-Зор у границы с Ираком.

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