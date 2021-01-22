Две недели солдаты охраняли Капитолий и там же спали. А теперь их выгнали на улицу

Солдаты и офицеры Национальной гвардии США, отправленные в Вашингтон после вторжения в здание Конгресса толпы сторонников Дональда Трампа, уже через сутки после инаугурации нового президента неожиданно оказались в положении бездомных.
Вечером в четверг, 21 января, подразделениям было приказано покинуть здания Конгресса, где они находились последние две недели. Теперь, после 12 часов дежурства военнослужащим предложено отдыхать в подземных гаражах неподалеку от Капитолийского холма.
Как утверждает вашингтонское издание Politico, одно из подразделений, размещавшееся в здании Дирксен Сената США, неожиданно получило распоряжение о том, что свободные от службы военнослужащие больше не могут находится в помещениях Конгресса и должны будут разместиться в подземном гараже неподалеку. Отряду из 5000 человек было предложено пользоваться единственной розеткой и одним туалетом.
"Еще вчера десятки сенаторов и конгрессменов проходили мимо нас, делая фотографии, пожимая нам руки и благодаря нас за службу, - сообщил Politico один из военнослужащих. - Уже через 24 часа мы оказались им не нужны и они отправили нас в дальний угол на подземной парковке. У меня такое чувство, что нас предали".
Еще один военнослужащий подтвердил, что в четверг подразделения Нацгвардии получили приказ покинуть Капитолийский холм и разместить мобильные центры управления и оперативные штабы в находящихся неподалеку гостиницах. Отдыхать солдатам, по его словам, действительно предложили в подземных гаражах.
По словам некоторых из военнослужащих, причиной стали жалобы некоторых членов Конгресса на то, что некоторые солдаты, отдыхающие от службы и ночующие в коридорах на Капитолии, не всегда носят маски и таким образом подвергают законодателей опасности.
Лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер назвал сообщения о "выселении" Нацгвардии из зданий Капитолия возмутительными, добавив, что пока он ничего не знает о том, где теперь размещаются военнослужащие.
"Если это правда, то это возмутительно, - написал он в своем "Твиттере". - Я в этом обязательно разберусь".
Республиканка Элиз Стефаник из Палаты представителей назвала это решение "абсолютно неприемлемым".
Сенатор Мартин Хейнрих, в свою очередь, сообщил в "Твиттере", что готов предоставить свой собственный офис для размещения военнослужащих.
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