"Две группы мигрантов попали в Польшу с территории Беларуси. Несколько десятков иностранцев прорвали ограждение в районе Крынок и Беловежи", — сообщила радиостанция со ссылкой на пресс-секретаря Подляского отделения пограничной охраны Катажину Зданович.

Уточняется, что некоторых нарушителей удалось задержать и вернуть на белорусскую сторону, остальных разыскивают.

Позже "Радио Люблин" сообщило, что все, кто пересекал границу в районе Беловежи, задержаны. Их выдворили с территории Польши.

Накануне в соцсетях мигранты опубликовали видео, как их ведут через лес люди в камуфляжной форме. Высказывалось предположение, что оно снято в Беловежской пуще, недалеко от границы с Польшей.