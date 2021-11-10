Две группы мигрантов пытались прорваться из Беларуси в Польшу. Некоторые прорвались, всех задержали

"Две группы мигрантов попали в Польшу с территории Беларуси. Несколько десятков иностранцев прорвали ограждение в районе Крынок и Беловежи", — сообщила радиостанция со ссылкой на пресс-секретаря Подляского отделения пограничной охраны Катажину Зданович.
Уточняется, что некоторых нарушителей удалось задержать и вернуть на белорусскую сторону, остальных разыскивают.
Позже "Радио Люблин" сообщило, что все, кто пересекал границу в районе Беловежи, задержаны. Их выдворили с территории Польши.
Накануне в соцсетях мигранты опубликовали видео, как их ведут через лес люди в камуфляжной форме. Высказывалось предположение, что оно снято в Беловежской пуще, недалеко от границы с Польшей.
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