Двадцать человек погибли в результате схода оползня в китайской провинции Юньнань

Около 18 домов оказались погребены под землей в результате обрушения крутого обрыва, которым небольшая деревня в уезде Чжэнсюн.
По сообщению агентства Синьхуа, поисково-спасательные бригады продолжают спасательную операцию в большом поле обломков шириной 100 метров и высотой 60 метров, пытаясь найти выживших в условиях низкой температуры и снега.
По меньшей мере 24 жителя деревни пропали без вести, около 500 человек были вынуждены эвакуироваться из своих домов.
Что стало причиной оползня – пока не выяснено.
По данным Национального метеорологического центра провинции Юньнань, расположенной на юго-западе Китая, в этом регионе сейчас наблюдается резкое похолодание и низкие температура ниже нуля.
"Голос Америки"
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