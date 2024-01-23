Двадцать человек погибли в результате схода оползня в китайской провинции Юньнань

 
"Голос Америки"
Kinijos šiaurės vakaruose įvyko stiprus žemės drebėjimas
Kinijos šiaurės vakaruose įvyko stiprus žemės drebėjimas
ФОТО: AP / Scanpix
По данным китайских государственных СМИ 20 человек погибли в результате схода оползня в понедельник в юго-западной китайской провинции Юньнань.

Около 18 домов оказались погребены под землей в результате обрушения крутого обрыва, которым небольшая деревня в уезде Чжэнсюн.

По сообщению агентства Синьхуа, поисково-спасательные бригады продолжают спасательную операцию в большом поле обломков шириной 100 метров и высотой 60 метров, пытаясь найти выживших в условиях низкой температуры и снега.

По меньшей мере 24 жителя деревни пропали без вести, около 500 человек были вынуждены эвакуироваться из своих домов.

Что стало причиной оползня – пока не выяснено.

По данным Национального метеорологического центра провинции Юньнань, расположенной на юго-западе Китая, в этом регионе сейчас наблюдается резкое похолодание и низкие температура ниже нуля.

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"Голос Америки"
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