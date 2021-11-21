Один человек погиб и четверо получили ранения различной степени тяжести после теракта с применением огнестрельного оружия в Старом городе в Иерусалиме в воскресенье, 21 ноября. По данным израильской полиции, нападение было совершено на Цепной улице (недалеко от Храмовой горы), которая отделяет мусульманский квартал от еврейского.

Нападавших было двое. Стрелявший террорист убит силами безопасности, его сообщник, вооруженный ножом, скрылся - ведется розыск. В Старом городе введены особые меры безопасности. По данным общей службы безопасности Израиля (ШАБАК), стрелявшему было 42 года, он проживал в лагере беженцев и был активным членом террористической организации "Исламское движение сопротивления" (ХАМАС).

Напал на пограничников

17 ноября в центре мусульманского квартала в Старом городе 16-летний вооруженный ножом террорист напал на двух бойцов пограничной полиции (женщину и мужчину). Оба получили ранения различной степени тяжести, нападавший был застрелен на месте.

Находящаяся с восточной стороны Старого города Иерусалима Храмовая гора - наиболее священное место для иудаизма, поскольку здесь находились Первый и Второй Иерусалимские храмы. В настоящее время на горе расположены мечеть Аль-Акса и Купол Скалы, что делает ее третьей по святости - после мечети аль-Харам в Мекке и Мечети Пророка в Медине - для ислама. В последние годы Храмовая гора и прилегающие к ней улицы часто становятся местами терактов.