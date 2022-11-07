На этом фоне почти все страны мира собрались в Египте на ежегодный климатический саммит ООН, чтобы подвести промежуточные итоги и решить, не стоит ли ускориться. Еще до полноценного открытия конференции COP27 в понедельник стало ясно, что итоги неутешительные, а минувший год не приблизил, а отдалил человечество от заветной цели сохранить планету пригодной для жизни.

Виноваты в этом, во-первых, постковидный экономический кризис в мире, а во-вторых, российский президент Владимир Путин, развязавший против Европы энергетическую войну, а против Украины — настоящую, с захватом территорий и десятками тысяч убитых.

"Саммит собирается под занавес года, отмеченного страшными наводнениями, беспрецедентной жарой, сильной засухой и мощными ураганами — однозначными свидетельствами чрезвычайной климатической ситуации, — признали организаторы собрания. — Одновременно миллионы людей во всем мире страдают от энергетического и продовольственного кризисов, нехватки воды, падения реальных доходов".

"Все эти проблемы усугубляются тяжелыми геополитическими конфликтами. В такой непростой ситуации некоторые страны поставили на паузу или вовсе повернули вспять борьбу с изменением климата и с удвоенной энергией принялись жечь ископаемое топливо", — говорится в предваряющем конференцию COP27 обращении.

Потепление "с катастрофической скоростью"



Из предыдущих 26 климатических саммитов ООН лишь один пока вошел в историю — парижский 2015 года, на котором мир договорился попытаться сдержать нагревание планеты в рамках 1,5°С к доиндустриальному уровню и ни в коем случае не допустить потепления на 2°С, чреватого катастрофическими последствиями: природными катаклизмами новой силы, массовой миграцией и бедностью.

Парижское соглашение предполагало обнуление выбросов к 2050 году, но конкретных целей и обязательств ни на кого не накладывало — это дело добровольное. И хотя ученые еще в прошлом году предупредили, что нынешними темпами цели достичь не удастся, пока ничего не изменилось.

Из 194 стран, подписавших Парижское соглашение, за минувший год только 24 представили обновленные планы. Среди них нет ни США с Китаем — первой и второй мировых экономик и двух крупнейших источников выбросов — ни других промышленных держав.

Засуха угрожает продовольственной безопасности и речному судоходству во всем мире. Пересохшая Миссисипи в США (Фото: Getty Images)

Более того, из-за энергетического кризиса "зеленую" революцию в энергетике пришлось поставить на паузу. Кремль под разными предлогами сократил поставки "чистого" газа в ЕС, и европейцам пришлось расконсервировать "грязные" угольные электростанции.

В итоге ООН в свежем прогнозе прочит планете потепление на 2,5-2,9°С к концу века, если все страны выполнят обязательства сократить выбросы, но не сдержат всех дополнительных обещаний и не определят себе повышенных нормативов.

Этот год стал очередной хроникой апокалипсиса: жара, засуха, ураганы, пожары и наводнения несли смерть, разруху, убытки и страдания миллионам людей во всем мире — от Китая до Европы и США.

"Глобальное потепление продолжается, — пришла к выводу Всемирная метеорологическая организация в опубликованном в воскресенье отчете о состоянии планеты. — Лишь благодаря тройной Ла-Нинье (феномену понижения температур в Тихом океане) 2022 год, скорее всего, станет "всего лишь" пятым или шестым самым жарким за всю историю наблюдений. Однако долгосрочный тренд не меняется, и новый рекордно жаркий год — лишь вопрос времени".

"Все меняется с катастрофической скоростью", — прокомментировал отчет генсек ООН Антониу Гутерриш в воскресенье в обращении к участникам COP27.

"Жара с каждой волной все интенсивнее и убийственнее. Уровень океана поднимается вдвое быстрее, чем в 1990-е, угрожая миллиардам людей на островах и в прибрежных районах. Ледники тают с рекордной скоростью, что ставит под угрозу водоснабжение целых континентов", — сказал он.

Все понимают, что нужно что-то делать, но что именно Джо Байден, Эммануэль Макрон, Риши Сунак и другие лидеры могут представить открывающемуся саммиту, помимо старых обещаний в новой упаковке?

Путин спутал карты



На прошлогоднем саммите COP26 в Глазго стало ясно, что у борьбы с глобальным потеплением две проблемы: энергетический кризис, срывающий сроки перехода к "зеленой" энергетике, и нежелание богатых стран платить бедным компенсацию за отказ от ископаемых источников энергии.

Обе проблемы не только никуда не делись, а лишь обострились после решения Путина отправить войска на завоевание Украины.

Путина пугают Украина и НАТО, а не глобальное потепление (Фото: AFP)

Во-первых, санкции за невиданную со времен Второй мировой агрессию в Европе и развязанная Кремлем еще до нее газовая война с ЕС привели к многократному росту цен на газ, возрождению угля и недовольству населения. А оно и без кризиса не было готово менять образ жизни ради спасения планеты.

Согласно опросу, проведенному летом по заказу клуба богатых государств ОЭСР, под 90% жителей десятка развитых стран не отрицают глобальное потепление, доверяют выводам ученых о том, что оно вызвано человеком, и понимают, что оно угрожает жизни на Земле.

Однако менее 40% верят в то, что можно нейтрализовать выбросы к концу столетия без ухудшения качества жизни, и лишь 34-37% готовы ради общего блага меньше ездить на машинах или убавить отопление и кондиционер.

Вторая проблема — доверие между богатыми и бедными. Она существует с тех пор, как мир озаботился изменением климата.

Индустриально развитые страны предложили всем сократить выбросы, однако те, кто только начал богатеть, ответили, что это нечестно, поскольку накопленные в атмосфере парниковые газы — результат индустриальной революции на Западе, благодаря которой он и разбогател. Теперь нужно дать шанс развивающимся странам отстроить промышленность и догнать Запад старым ископаемым способом — либо заставить Запад заплатить за новые "зеленые" технологии.

Для решения этой проблемы богатые страны взяли на себя обещание выделять каждый год по 100 млрд долларов (100,3 млрд евро) развивающимся экономикам на компенсацию потерь от затратного сокращения выбросов.

Главная хорошая новость года: в США Байден сумел провести через Конгресс $370 млрд субсидий на чистую энергетику. Но американцы пока не готовы пересаживаться с бензиновых внедорожников на электромобили (Фото: AFP)

Обещание они не выполнили. В результате в прошлом году в Глазго развивающиеся страны в лице Индии потребовали увеличить выплаты до 1 трлн в год. Дискуссия зашла в тупик, и до последнего момента казалось, что и в Египте на COP27 она не сдвинется с мертвой точки.

В ночь перед официальным открытием саммита надежде не дали умереть: впервые за всю историю подобных собраний вопрос о компенсации включили в повестку.

Однако разговоры вряд ли разрешат глубинные разногласия и кризисы, мешающие нынешним поколениям отвлечься от сиюминутных тревог и всерьез взяться за решение проблем поколений будущих.

Доверие между богатыми и бедными странами подорвано войной России против Украины, которая обострила противостояние США и Китая — двух главных источников выбросов. И та же война поставила развивающиеся страны перед лицом продовольственного и энергетического кризиса, причем последний затронул и развитую Европу.

Однако у COP27 остается шанс напомнить миру, что угроза ядерного апокалипсиса из уст Путина не отменяет трудной и затратной необходимости помнить об угрозе климатического апокалипсиса, за которой стоит не воинственная риторика автократа, а выводы 14 тысяч научных работ за десятилетие, под которыми подписались 195 стран мира, включая Россию.